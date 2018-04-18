Amazon стал удобнее для пользователей из более 100 стран

Онлайн-гигант наконец адаптировал свою е-commerce площадку для зарубежных пользователей

Компания Amazon сделала важный шаг к глобализации своего е-commerce сервиса. Маркетплейс добавил возможность просматривания только тех товаров, которые поддерживают опцию международной доставки. Новый функционал стал доступен пользователям из более 100 стран.

Основной сервис Amazon по-прежнему остается ограничен несколькими странами — США, государствами Западной Европы, Ближнего Востока, а также Австралией и Сингапуром. Тем не менее, с новой опцией мобильное приложение Amazon хотя бы станет пригодным для использования в других странах.

Перейдя в режим «International shipping», пользователи из стран, где Amazon не представлен, смогут просматривать товары, которые могут быть доставлены к их местоположению. Приложение также рассчитает стоимость доставки и пошлины за импорт.

К сожалению, поскольку это не полномасштабный международный запуск, фактический ассортимент продуктов и суммы дополнительных сборов (в частности, огромных пошлин за импорт) не изменились. Amazon просто стал понятнее для зарубежных пользователей. Ранее им приходилось скролить сотни товаров на веб-сайте Amazon в одной из стран (например, США), чтобы отыскать товары, отправляемые за границу. Теперь сервис покажет продукты, которые Amazon может доставить до местоположения пользователя.

Возможно, в дальнейшем компания увеличит ассортимент товаров, отправляемых за границу, и сократит международные комиссии и пошлины для клиентов.

Самир Кумар

вице-президент Amazon по экспорту и расширению

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали, сколько Amazon тратит на свои исследования. Компания занимает первое место в списке инвесторов в научные исследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрпошта в смартфоне: почтовый оператор представил собственное приложение

По материалам techcrunch.com