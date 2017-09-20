Amazon тайно разрабатывает смарт-очки со встроенным голосовым помощником

Смарт-очки подключаются к смартфону с помощью беспроводной связи и, по-видимому, выглядят как обычные очки

Компания Amazon работает над созданием собственных смарт-очков, надев которые можно пользоваться голосовым помощником Alexa.

Чтобы работать, очки подключаются к смартфону с помощью беспроводной связи и, по-видимому, выглядят как обычные очки, в отличие от умных очков Google Glass, которые не пользуются спросом среди потребителей, в основном, из-за непривлекательного внешнего вида.

Девайс использует Bone Conduction – технологию, которая заключается в передаче звуковых вибраций через кости челюсти пользователя — что дает пользователю возможность слышать Alexa очень четко. Ожидается, что компания представит свое новое изобретение до конца текущего года.

Перемещение Alexa в смарт-очки снимет все барьеры для расширения голосового помощника, который раньше был ограничен исключительно домашними бытовыми приборами. Сейчас пользоваться Alexa можно через смарт-спикер Amazon Echo, смарт-холодильники, лампы и другие электронные приборы. У голосового ассистента есть тысячи «навыков»: пользователи могут просить Alexa включить музыку на динамике Echo, сделать заказ на Amazon или сообщить прогноз погоды и еще многое другое.

Alexa доступна на Android и iPhone и интегрирована в приложение для шопинга Amazon. Amazon разрабатывает свое новое устройство в секретном экспериментальном подразделении под названием Lab126.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что компания Amazon создаст говорящий дрон. Решение позволит обеспечить безопасность клиентов, ведь беспилотник сможет предупреждать о потенциальной опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество роботов на складах Amazon достигло 100 тыс

По материалам businessinsider.com