Количество роботов на складах Amazon достигло 100 тыс

Пока что роботы на складах компании не могут обойтись без контроля со стороны человека

На складах компании Amazon работает более 100 тыс роботов. Однако пока их работу контролируют люди. Благодаря этому автоматизация в компании не лишает людей рабочих мест.

Роботы начали появляться на складах компании в 2014 году, после того, как Amazon приобрела американскую компанию по производству мобильных робототехнических систем Kiva Systems и переименовала ее в Amazon Robotics. Приобретение стоило Amazon $775 млн.

Несмотря на активную роботизацию, Amazon продолжает принимать в свои ряды новых сотрудников. Так, с начала процесса роботизации Amazon наняла 80 тыс сотрудников на склады только в США. Сейчас на складах компании работает более 125 тыс человек.

Основная задача роботов – это транспортировка тяжелых грузов, а сотрудники контролируют качество и точность выполнения задач.

Роботы помогают компании справиться с текущими задачами и быстро доставлять товары. Так, исследование немецкого Deutsche Bank показало, что на выполнение определенных процессов у людей уходит 60-75 минут, а у роботов Amazon Robotics – всего 15 минут. Немаловажен и тот факт, что автоматизация складских систем сокращает операционные расходы на 20%.

Среди других преимуществ роботов на складах: разгрузка сотрудников и экономия места.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам nytimes.com