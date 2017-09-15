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Количество роботов на складах Amazon достигло 100 тыс

15.09.2017 11:52

Пока что роботы на складах компании не могут обойтись без контроля со стороны человека

Роботы на складах Amazon

Количество роботов на складах Amazon достигло 100 тыс . Фото: fm.cnbc.com

На складах компании Amazon работает более 100 тыс роботов. Однако пока их работу контролируют люди. Благодаря этому автоматизация в компании не лишает людей рабочих мест.

Роботы начали появляться на складах компании в 2014 году, после того, как Amazon приобрела американскую компанию по производству мобильных робототехнических систем Kiva Systems и переименовала ее в Amazon Robotics. Приобретение стоило Amazon $775 млн.

Несмотря на активную роботизацию, Amazon продолжает принимать в свои ряды новых сотрудников. Так, с начала процесса роботизации Amazon наняла 80 тыс сотрудников на склады только в США. Сейчас на складах компании работает более 125 тыс человек.

Основная задача роботов – это транспортировка тяжелых грузов, а сотрудники контролируют качество и точность выполнения задач.

Роботы помогают компании справиться с текущими задачами и быстро доставлять товары. Так, исследование немецкого Deutsche Bank показало, что на выполнение определенных процессов у людей уходит 60-75 минут, а у роботов Amazon Robotics – всего 15 минут. Немаловажен и тот факт, что автоматизация складских систем сокращает операционные расходы на 20%.

Среди других преимуществ роботов на складах: разгрузка сотрудников и экономия места.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что компания Amazon создаст говорящий дрон. Решение позволит обеспечить безопасность клиентов, ведь беспилотник сможет предупреждать о потенциальной опасности.

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По материалам nytimes.com

Рубрики: AmazonНовостиТехнологии
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