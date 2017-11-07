Американцы потратят $6,6 млрд на онлайн-покупки за один день

В Киберпонедельник в США будет зафиксирован рекордный объем онлайн-продаж

В США Киберпонедельник текущего года (27 ноября) станет самым масштабным днем для онлайн-шопинга. Так, в этот день уровень онлайн-продаж вырастет на 16,5% по сравнению с аналогичным днем в 2016 году. Об этом сообщают аналитики компании Adobe.

Результаты исследования Adobe показали, что онлайн-продажи достигнут 107,4 млрд долларов, что на 13,8% больше прошлогодних результатов. При этом, объем продаж в физических магазинах вырастет на 10%. Согласно данным Adobe Analytics, продажи на День благодарения в США вырастут на 15% по сравнению с прошлым годом и достигнут 2,8 млрд долларов. В Киберпонедельник онлайн-продажи генерируют более 6,6 млрд долларов.

Согласно данным Adobe Analytics, онлайн-потребители будут стремиться к покупке более дешевых товаров. В прошлом сезоне продажи игрушек и одежды выросли на 39% и 20% соответственно, продажи ювелирных изделий снизились на 3%. Ожидается, что аналогичные тенденции будут наблюдаться и в этом сезоне.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что компания Amazon расширяет контроль над e-commerce рынком США. В текущем году на Amazon будет приходиться около 50% рынка электронной коммерции в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупнейший город США переходит на бесконтактную оплату проезда

По материалам thepaypers.com