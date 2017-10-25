Ранее оплата проезда в мегаполисе осуществлялась при помощи карт MetroCard

Власти Нью-Йорка решили постепенно отказаться от использования транспортной карты MetroCard. Теперь оплатить проезд в транспорте Нью-Йорка можно будет бесконтактными способами.

Терминалы бесконтактных платежей в течение года будут установлены на 500 турникетах станций метро и в 600 городских автобусах. К 2020 г. такими терминалами будет оснащен весь общественный транспорт Нью-Йорка.

Оплачивать проезд можно будет смартфонами с установленными платежными сервисами Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay, а также картами с NFC-чипом.

В свою очередь система MetroCard будет работать до 2023 года параллельно с новой системой оплаты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что бесконтактные платежи в транспорте запущены еще в одном городе Украины. Украинские города постепенно переводят свой транспорт на безналичную оплату проезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К концу года в транспорте Киева запустят электронные билеты

По материалам plusworld.ru