Американцы проводят около 10 часов в год в приложениях магазинов

Использование мобильных приложений для шопинга стремительно растет

Согласно новому отчету App Annie, потребители из США тратят почти 50 минут на покупки в приложениях в месяц или 10 часов в год. Кроме того, использование приложений онлайн-магазинов и платформ, таких как Amazon и Etsy, растет быстрее, чем приложений традиционных ритейлеров.

В США в первом полугодии 2017 года количество сессий ТОП-5 приложений онлайн-магазинов выросло более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для приложений традиционных ритейлеров прирост составил 50%.

Больше всего времени в течение первого полугодия 2017 года американцы провели в приложениях Amazon, Amazon Shopping (старое приложение, которое уже удалено из веб-магазинов, но по-прежнему учтено в рейтинге), Wish, Etsy и Zulily. Amazon Shopping также стал лидером в Великобритании и Германии, а в Японии занял второе место.

Среди традиционных ритейлеров наибольшим спросом у потребителей пользуются приложения Walmart, Cartwheel (приложение Target, которое сейчас находится в процессе слияния с основным приложением компании), Kohl’s, The Home Depot и Kroger.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее были названы самые требовательные онлайн-покупатели в мире. В Китае насчитывается более 730 млн пользователей интернета, большая часть которых скупается на торговой площадке Alibaba.

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По материалам techcrunch.com