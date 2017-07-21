AMEX, Mastercard и Visa намерены выйти на рынок Китая

Платежные системы American Express, Mastercard и Visa в течение нескольких месяцев подадут заявки на лицензии для запуска в Китае

Провайдеры карт ждали выхода на китайский рынок более 10 лет. Тем не менее, может потребоваться еще около двух лет для того, чтобы компании прошли проверку на безопасность и смогли получить разрешение от китайских банковских регуляторов.

Об этом Reuters сообщили собственные источники.

Китай открыл рынок кредитных карт как для местных, так и для иностранных компаний еще в 2015 году. Однако зарубежные компании по-прежнему не могли проводить операции без дорожной карты от властей Китая. В мае представители страны и США сошлись на том, что Китай к 16 июля подготовит все необходимые рекомендации для того, чтоб компании наконец смогли развернуть свою деятельность на местном рынке.

Вероятно, выход на рынок американских провайдеров карт станет вызовом для UnionPay, китайской государственной компании и единственного оператора платежной сети банковских карт в юанях.

Ожидается, что к 2020 году Китай станет крупнейшим рынком банковских карт. По прогнозам, к тому моменту в обращении будет около 9 млрд карт. Для сравнения, в прошлом году количество пластиковых карт составило 6 млрд. Такие данные называет исследовательская фирма GlobalData.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Китай скоро полностью откажется от налички. Потребители в крупных городах Китая чаще всего совершают платежи с помощью смартфонов и QR-кодов.

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