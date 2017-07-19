Cashless в Китае: страна скоро полностью откажется от налички

Потребители в крупных городах Китая чаще всего совершают платежи с помощью смартфонов и QR-кодов

Китайские потребители все чаще делают ставку на безналичные платежи вместо бумажных денег и монет.

Почти все жители крупных городов Китая используют смартфоны для совершения платежей. К примеру, в ресторане официант первым делом спросит хотите ли вы оплатить счет с помощью WeChat или Alipay перед тем, как предложить оплату наличкой.

Примечательно, что переход на мобильные платежи произошел поразительно быстро. Еще три года назад все в Китае пользовались наличными.

Интернет в Китае тоже весьма специфичен. Сложно поверить, что реально прожить без Facebook и Google пока вы не попадете в Китай, где они полностью заблокированы. Жизненно важным для местных жителей является приложение WeChat, а QR-коды и вовсе стали частью повседневной жизни.

Так, по данным консалтинговой компании iResearch, в 2016 году объем мобильных платежей в Китае достиг $5,5 трлн, что почти в 50 раз больше, чем аналогичный показатель в США — $112 млрд.

На этом хорошо зарабатывают Tencent и финансовое подразделение Alibaba, Ant Financial, которым принадлежат WeChat и Alipay.

По мнению Ричарда Лима, в следующем году Ant Financial и Tencent обойдут Visa и Mastercard по объемам глобальных транзакций в день. Секрет успеха — в удобстве и минимальном количестве затрат. Так, мерчанты принимают мобильные платежи через распечатки QR-кодов или через собственные смартфоны. При этом нет необходимости в приобретении дорогостоящего оборудования для чтения карт.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Apple Pay борется за долю на китайском рынке. Компания Apple запускает масштабную промо-кампанию для привлечения потребителей к своему платежному сервису в Китае, где доминируют гиганты Alibaba и Tencent.

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По материалам nytimes.com