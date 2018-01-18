Аппаратный кошелек Ledger собрал $75 млн инвестиций — это рекорд

По оценкам компании, кошелек Ledger собрал рекордную сумму инвестиций среди всех блокчейн-компаний — $75 млн

Сборы Ledger затмевают предыдущие суммы вкладов в такие известные блокчейн-компании, как BitGo и Blockchain Bitcoin Wallet — они привлекли по $42,5 и $40 миллионов инвестиций соответственно. После сбора $75 миллионов инвестиций, Ledger объявила о закрытии своего раунда финансирования серии B.

Венчурная компания Draper Esprit руководила этим успешным раундом финансирования. Ей удалось привлечь внимание таких инвесторов, как Draper Venture Network, FirstMark Capital, Cathay Innovation и Korelya Capital. Их инвестиции пойдут на исследования, развитие и расширение деятельности компании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE



Ledger разрабатывает безопасные аппаратные кошельки, которые позволяют клиентам хранить свои биткойны и эфиры в оффлайне — так их не взломать. Ведь по мере роста интереса к криптовалюте возросло и количество кибератак на монеты.

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