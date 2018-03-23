Apple представит новый дешевый iPad

Девайс могут представить уже на следующей неделе

Как сообщает Bloomberg, Apple может представить новую версию iPad начального уровня уже на следующей неделе — 27 марта на своей пресс-конференции в Чикаго. Пока единственное, что известно об этом мероприятии, это то, что оно будет сосредоточено на рынке образования.

Apple выпустила бюджетный iPad в марте 2017 года без какой-либо пресс-конференции. Он внешне похож на iPad Air 2 с 9,7-дюймовым дисплеем Retina и чипом A9, который впервые появился в iPhone 6S. Этот iPad начального уровня в США стоит $320 за версию 32 ГБ.

Похоже, что Apple собирается представить обновленную версию этого iPad. Сообщается, что iOS получит новые функции для обучения.

По слухам, Apple также работает над новым MacBook Air по более доступной цене. Однако в Bloomberg считают, что новый ноутбук не будет готов к событию на следующей неделе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple Watch продаются лучше, чем любые другие часы. Компания Apple обошла по продажам всех производителей часов — даже швейцарских.

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По материалам techcrunch.com