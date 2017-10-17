Apple запустит свой мобильный платежный сервис еще в одной стране

С целью запуска Apple Pay на новом рынке американская компания тесно сотрудничает с местными игроками платежного рынка

Компания Apple Inc. намерена запустить свой мобильный платежный сервис в Индии в ближайшем будущем. Об этом в интервью сообщил старший вице-президент Apple Эдди Кью, не уточняя конкретной даты запуска платежного сервиса на новом рынке.

С целью запуска Apple Pay в Индии американская компания наладила партнерство с Paytm, вместо того, чтобы создавать новое платежное решение с нуля, сообщил Кью.

Напомним, Apple уже открыла производство своего iPhone SE в Бенгалоре. В прошлом году Apple запустила акселератор приложений в этом же городе, а на прошлой неделе компания открыла две Mac Labs в индийских городах Ченнай и Мумбаи. В Mac Labs студенты получат возможность создавать музыку, используя приложения и программное обеспечение Apple.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что предзаказы на iPhone 8 ниже, чем на предыдущие модели смартфона Apple. Среди возможных причин — высокая цена на девайс и тот факт, что потребители более заинтересованы в покупке iPhone X.

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По материалам livemint.com