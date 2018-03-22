AuchanSpeedy облегчит процесс оплаты покупок

Auchan Retail Italia, в сотрудничестве с Mastercard, запустила новое мобильное платежное приложение AuchanSpeedy.

Благодаря использованию приложения AuchanSpeedy клиенты смогут сканировать продукты в магазине и оплачивать их со своего телефона.

Стефано Гидони, директор по вопросам клиентов и инноваций Auchan Retail Italia, заявил, что Ашан всегда стремится разрабатывать инновационные решения, позволяющие упростить процесс оплаты покупок.

Первоначально сервис был представлен в магазине MyAuchan в Милане на Корсо Сан-Готтардо, а также в супермаркете Auchan в Брешии, в районе Сан Бартоломео.

Руководство заявляет, что к концу 2018 года, приложение AuchanSpeedy будет постепенно внедрено в более чем 50-ти точках продаж.

Auchan Retail Italia включает в себя сеть из 48 гипермаркетов Auchan, 1500 супермаркетов под баннерами Simply, IperSimply, PuntoSimply, Auchan и MyAuchan, а также более 60 аптек Lillapois.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Auchan начинает развивать сеть магазинов без касс и персонала. Чтобы сделать покупку в таком магазине, нужен лишь смартфон с QR-кодом и приложением Auchan Minute. Первый магазин инновационного формата Auchan Minute открылся в Китае. Однако ритейлер намерен запустить целую сеть магазинов такого формата.

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