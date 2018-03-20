Изначально Mastercard не одобряла криптовалюту

Председатель Mastercard в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ари Саркер сказал, что платежная компания с радостью рассмотрит возможность облегчения использования цифровых валют. При условии, что они будут выпущены Центральными банками разных стран мира.

В интервью The Financial Times Саркер сказал, что Mastercard будет готова поддержать проект, если выпуск токенов в конкретной стране будет инициирован Центробанком, получит поддержку правительства, а управление такими средствами не будет анонимным. В таком случае платежная система сможет смягчить свое отношение к криптовалюте. В отличие от скептического отношения к децентрализованным виртуальным средствам.

Mastercard является одной из тех компаний, которые изначально не одобрили использование своих платежных карт для покупки или вывода криптовалюты. Саркер сказал, что компания в настоящее время проводит тест, в котором она позволит клиентам обналичивать биткоин через Mastercard. Однако исполнительный директор добавил, что все операции и транзакции будут производиться под строгим контролем компании, во избежание отмывания денег посредством карт платежной системы.

Также Саркер сообщил об экспериментальной программе, которая стартовала в Сингапуре и Японии. Пока известно только то, что программа затрагивает тематику криптовалют.

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Ранее сообщалось, что Mastercard и IBM готовят совместный проект. Компании объявили о создании независимого траста, который будет помогать компаниям соответствовать требованиям предстоящей европейской политики конфиденциальности и защиты данных, известной как Общий регламент по защите данных (GDPR).

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