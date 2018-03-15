Компании создадут независимый траст

Mastercard и IBM объявили в четверг (15 марта) о создании независимого траста, который будет помогать компаниям соответствовать требованиям предстоящей европейской политики конфиденциальности и защиты данных, известной как Общий регламент по защите данных (GDPR).

В пресс-релизе компании заявили, что траст, который называется Trūata, был разработан специально для того, чтобы помочь компаниям подстроиться под правила GDPR, а также для оказания консультативных услуг по вопросам соответствования всем стандартам. Представители Mastercard сказали, что ключевым компонентом сотрудничества будет применение технологий анонимизации данных пользователей, кроторые разработала глобальная команда разработчиков IBM.

Феликс Маркс, который в последнее время был исполнительным вице-президентом по сервисам Mastercard в Азиатско-Тихоокеанском регионе, возглавит траст в качестве исполнительного директора.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что Mastercard и Facebook помогут бизнесу принимать платежи. В Mastercard заявили о том, что в скором времени малый бизнес в Африке и Азии получит новые возможности приема мобильных платежей. На выставке Mobile World Congress было объявлено о том, что первопроходцем станет Нигерия.

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