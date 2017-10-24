Zelle и IBM ускорят и упростят осуществление P2P-платежей

Zelle и IBM объявили о партнерстве в сфере P2P-платежей

Поддерживаемое U.S. Bank приложение для P2P-платежей Zelle объединилось с IBM, одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, ИТ-сервисов и консалтинговых услуг.

Запущенный всего год назад сервис Zelle интегрировали в свои приложения крупнейшие банки Америки. Недавно появилось и автономное приложение, позволяющее любому пользователю получить доступ к сервису через дебетовые карты. Это привело к тому, что в 3 квартале 2017 года в среднем на Zelle подписывалось 65 тыс клиентов в день. За этот период ими было осуществлено 60 млн платежей на сумму $17,5 млрд.

Cервис уже поддерживает более 50 финансовых учреждений. Новое сотрудничество с IBM позволит расширить их число. Теперь любой банк, использующий Financial Transaction Manager (FTM) от IBM, получит доступ к Zelle и возможность отправлять и получать деньги клиентов за считанные секунды.

В компании IBM считают, что сотрудничество позволит предоставить банкам первое решение для поддержки полного жизненного цикла P2P-транзакций — от бэк-офиса до мобильного устройства — с гораздо меньшими затратами и без сбоев в устаревших системах.

По его словам, для клиентов это означает возможность безопасно отправлять и получать деньги за считанные минуты, а не ждать выплат 1-2 дня, как с Apple Pay и Venmo.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что популярный мобильный банк N26 выходит на крупный рынок. В будущем N26 планирует построить в стране FinTech-центр с широким кругом услуг и стать универсальным решением для всех финансовых потребностей клиентов.

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По материалам finextra.com