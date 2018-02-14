Ассистент для шопинга: Walmart добавил новый режим в свое приложение

Виртуальный ассистент будет помогать клиентам Walmart делать покупки в магазине

Walmart добавил в свое приложение несколько новых функций, которые будут помогать клиентам не только в магазине, но и не выходя из дома.

В частности, крупный ритейлер добавил новый режим — Store Assistant. При посещении одного из магазинов сети, приложение Walmart на смартфоне клиента превращается в ассистента для шопинга. В нем представлены все инструменты, необходимые для удобных и быстрых покупок, включая Walmart Pay. Компания также переместила в меню панель поиска и сканер, чтобы пользователи могли быстро посмотреть отзывы, найти товары в магазине и проверить цены.

Кроме того, Store Assistant включает:

усовершенствованные списки. 80% клиентов Walmart составляют список перед тем, как пойти в магазин, поэтому компания сделала эту функцию удобнее — добавила возможность вводить пользовательские названия товаров (а не искать нужный в меню) и проверять наличие товара в конкретном магазине сети.

улучшенную навигацию по магазинам с помощью карт. Каждый из 4,7 тыс магазинов Walmart будет иметь свою карту. С помощью этих карт покупатель сможет легко находить расположение нужных товаров. Пока готовы карты лишь для некоторых магазинов, но компания активно работает и над остальными.

полную информацию о магазинах. В приложении можно узнать, есть ли в том или ином магазине нужный отдел — например, отдел автотоваров или фотоцентр, а также узнать его график работы и номер телефона.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba вложит еще $1 млрд в развитие своего бизнеса офлайн. Компания активно инвестирует в развитие своей физической розничной сети.

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