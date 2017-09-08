Voice ID вместо PIN: крупный банк разрешил подтверждать платежи голосом

С помощью голоса можно будет совершать платежи на тысячи долларов

Австралийский банк ANZ первым в стране запустил систему идентификации клиентов по голосу. Она будет работать в мобильном приложении финучреждения, позволяя расплачиваться онлайн быстрее и безопаснее.

Теперь чтобы перевести кому-либо $1000 со смартфона, не нужно заходить в интернет-банкинг или вводить дополнительные пароли. Перевод можно будет сделать с помощью голосовой команды.

Для оплаты счетов с мобильного доступна еще более внушительная сумма — 10 тыс долларов.

Тестирование такого функционала продолжалось несколько месяцев. С начала сентября опция доступна в приложении всех клиентов ANZ.

Банк ANZ разработал Voice ID совместно с Nuance, ведущим мировым провайдером биометрических решений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее новый сервис запустили в Великобритании. Santander стал первым банком в стране, позволившим аутентифицировать платежи с помощью технологии распознавания голоса.

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