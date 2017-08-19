Австралия будет бороться с анонимностью криптовалют

В стране будет установлен контроль над обменниками криптовалют

Следом за Китаем и Японией, Австралия намерена навести порядок на рынке цифровых валют: правительство страны намерено бороться с отмыванием денег и терроризмом посредством контроля над обменниками криптовалют.

На днях правительство Австралии предложило ряд реформ, которые ужесточат контроль над криптовалютным рынком. В частности, обменники будут поставлены под контроль Австралийского центра анализа транзакций и отчетности (Australian Transactions and Reporting Analysis Centre (AUSTRAC).

Такие обменники служат торговой площадкой, где трейдеры могут покупать и продавать цифровые валюты, такие как биткоин, используя фиатные валюты, такие как доллар или евро.

Инициатива австралийских властей сводится к тому, чтобы решить проблему анонимности криптовалют, которая стимулирует рост криминальной активности. В правительстве утверждают, что все криптовалютные транзакции должны быть прозрачны и идентифицированы.

Данная инициатива станет первой попыткой Австралии регулировать обмен криптовалют. Недавно парламентарии официально обратились к Центробанку с просьбой легализовать биткоин и признать его официальной валютой.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам cnbc.com