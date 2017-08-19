Сейчас майнить Bitcoin Cash прибыльнее, чем Bitcoin

Скачок цены Bitcoin Cash выше отметки в $500 не только повлиял на размер капитала вкладчиков, но и привлек интерес майнеров к активу

Стремительный рост стоимости нового актива стимулирует майнеров выделять вычислительную мощность на блокчейн Bitcoin Cash, отказываясь от майнинга классического биткоина. Уже сейчас масштабы добычи Bitcoin превышают майнинг Bitcoin Cash всего на 2%. При этом вскоре новому активу предстоит корректировка, и тогда майнить его станет еще проще.

Блок 479,808 (установленный на эти выходные), скорее всего, запустит корректировку и снизит сложности на 50%. Если цены на биткоин и Bitcoin Cash останутся неизменными, то майнеры заработают вдвое больше на добыче Bitcoin Cash, чем заработали бы на майнинге Bitcoin.

Более того, блокчейн биткоина взимает более высокую комиссию за транзакции, поэтому майнеры должны учитывать дополнительные 1,5 BTC за блок (около $6 тыс). А вот Bitcoin Cash берет очень низкие комиссионные (как правило, менее $50).

Впрочем, благодаря меньшей затратности по времени (около 17 часов против 34 у Bitcoin Cash) и более высокой ликвидности, биткоин все еще привлекает майнеров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще одна страна готова к полной легализации биткоина. Легализация криптовалюты существенно повысит конкурентоспособность страны на рынке финансовых услуг.

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По материалам coindesk.com