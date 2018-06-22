Из-за сбоя в системе человек стал безработным

В Калифорнии автоматическая система уволила из крупной компании своего разработчика и основателя стартапа Renly Ибрагима Диалло.

Сообщается, что предыдущий менеджер проекта не продлил контракт с разработчиком, поэтому система сама решила, что Диалло больше не работает в компании. Его аккаунты и пропуски в офис оказались заблокированы. Кроме того, разработчик стал терять доступ к рабочим программам на компьютере, а один из сотрудников сообщил, что учетная запись Диалло в системе деактивирована.

Изначально произошедшее никто не мог объяснить. Компания не собиралась увольнять ценного сотрудника с высокими показателями. Глава организации потребовал службу поддержки вернуть доступ к офису и программам, но в тот же день Диалло получил письмо с информацией о том, что его контракт расторгнут. Охрана попросила Диалло собрать вещи и покинуть офис.

Спустя месяц выяснилось, что проблема заключалась в автоматической системе безопасности. В итоге компании пришлось заключать новый договор, а разработчик в течение этого времени оставался без работы и без заработной платы соответственно.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что Microsoft всерьез заинтересовался искусcтвенным интеллектом. Компания собирается приобрести Bonsai — небольшой американский ИИ-стартап. Более того, компания рассчитывает, что он станет центральным элементом ее ИИ-экосистемы в будущем.

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По материалам ubr.ua.