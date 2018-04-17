Автомобили смогут самостоятельно парковаться и получать онлайн-заказы

Volkswagen тестирует ряд футуристичных решений с беспилотной автономной парковкой

Volkswagen Group, наряду с Audi и Porsche, проводит серию тестов для демонстрации беспилотной парковки автомобилей в аэропорту Гамбурга в Германии.

Автоматизированная парковочная система, использующая картографическую ориентацию многоэтажного паркинга, позволяет транспортным средствам самостоятельно перемещаться по местам стоянки.

Владелец автомобиля Volkswagen с новой парковочной системой сможет из дома забронировать место на стоянке, а по приезду в аэропорт просто оставить автомобиль перед въездом на паркинг. Затем автомобиль самостоятельно переместится на свободное место.

Кроме того, пока владелец автомобиля в отъезде, в его багажник могут быть доставлены заказы из интернет-магазинов или чистая одежда из химчистки. В дальнейшем автомобиль даже сможет самостоятельно съездить на автомойку и вернуться обратно.

Для обеспечения эффективной работы системы беспилотной парковки автомобили Volkswagen оснастят активной системой распознавания объектов окружающей среды паркинга и других автомобилей. Транспортные средства также будут оснащены набором датчиков, которые включают в себя ультразвук, радары, камеры и другое оборудование. Данные, собранные датчиками, будут обрабатываться в центральном блоке управления автомобилем.

Ожидается, что функция беспилотной парковки будет доступна для некоторых автомобилей марки Volkswagen Group уже к 2020 году. В компании Volkswagen отметили, что автономная парковка будет внедряться в аэропорту Гамбурга поэтапно.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что для автомобилей изготовят цифровые номера с дисплеем и датчиками. Водители в Дубае вскоре смогут крепить к своим авто цифровые номерные знаки.

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По материалам kiosksoft.ru