В Китае уже можно купить автомобиль в торговом автомате

Ford и Alibaba представили автомат для покупки автомобилей

В крупном китайском городе Гуанчжоу потребители получили возможность купить или протестировать автомобиль, используя приложение для смартфонов и торговый автомат. Это стало возможным благодаря партнерству, подписанному два года назад компаниями Ford и Alibaba.

Названный Super Test-Drive Center, автомат являет собой многоэтажную конструкцию, содержащую десятки автомобилей Ford. Пользователям необходимо выбирать желаемый автомобиль через приложение Tmall. Предусмотрена также возможность взять его на трехдневный тест-драйв.

Сервис задействует услуги Alibaba и предоставляет потенциальным покупателям скидки и стимулы, основываясь на их использовании экосистемы Alibaba.

Super Test-Drive Center с помощью данных от Alibaba может стать интересным опытом для покупателя, ведь, как было заявлено, он предлагает сделки на основе предполагаемого образа жизни пользователя. Даже если это не так, все равно для компаний это хороший рекламный ход — где еще можно увидеть автомат для покупки автомобилей с гигантскими кошачьими ушами?

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba представила собственный смарт-спикер. В отличие от своих конкурентов, AliGenie 2.0 оснащен возможностями визуального распознавания.

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По материалам techcrunch.com