Автономные такси снизят стоимость проезда на 80%

Собственный автомобиль будет обходиться вдвое дороже, чем использование автономных автомобилей

Автономные такси полностью трансформируют рынок транспортных услуг. Об этом говорится в отчете швейцарской финансовой компании UBS.

Автономные такси — которые Uber намерен запустить на дорогах США — будут предлагать тарифы на проезд намного ниже, чем сегодня предлагают компании по предоставлению транспортных услуг.

Аналитики UBS утверждают, что автономные автомобили, или «роботакси», будут запущены уже через несколько лет.

Ввиду таких событий собственный автомобиль будет обходиться вдвое дороже, чем использование автономных автомобилей.

По словам исследователей, регуляторы также в конечном итоге одобрят автономные автомобили на дорогах, так как понимают, что такие транспортные средства будут предлагать более широкий доступ к мобильности, экономить семьям около 5 тыс евро ($5 908) в год, а также снизят количество автомобильных аварий.

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Ранее сообщалось о том, что в Дубае протестировали первое беспилотное летающее такси. В Дубае протестировали летающее такси, разработанное немецкой компанией Volocopter. Устройство представляет собой небольшой вертолет с 18 пропеллерами и может вместить двух пассажиров.

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По материалам cnbc.com