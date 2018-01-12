Центробанк Литвы запустит Blockchain-песочницу для стартапов

Поучаствовать в проекте смогут только инновационные компании, которые соответствуют определенным критериям

Центробанк Литвы анонсировал запуск собственной технологической песочницы LBChain. Эта платформа объединит местные и иностранные финтех-компании, которые хотят тестировать и запускать продукты с использованием технологии Blockchain. Платформу обещают запустить в 2019 году после согласования вопроса совместного финансирования с европейскими фондами.

Платформа LBChain была разработанна Банком Литвы. Она предоставит компаниям доступ к новым знаниям, позволит проводить исследования технологии, в том числе и в рамках существующих финансовых сервисов. Также Центробанк обещает консультировать участников программы по вопросам регулирования.

Литовский центробанк не всегда положительно относился к криптотехнологиям. Ранее представитель литовского венчурного фонда Nextury Ventures, Илья Лаурс рассказал в интервью PaySpace Magazine о том, как Центробанк государства изменил отношение к криптовалютам. Теперь в ведомстве считают, что технология Blockchain обладает огромным потенциалом для инноваций, которые могут принести пользу как в финансовом, так и в государственном секторах.

Кроме того, Юргилас добавил, что поддержка проекта позволит и самому Центробанку соответствовать требованиям времени.

Чиновник видит потенциальное применение технологии blockchain в тех отраслях, где требуется высокая безопасность и надежность передачи данных. Например, в финансовых операциях или в электронном голосовании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что НБУ планирует разработать государственную криптовалюту. Было решено создать рабочую группу и заняться наработкой нормативно-правовых предложений по регулированию данного вопроса.

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