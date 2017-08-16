Банки наращивают кредитование населения — НБУ

В НБУ прогнозируют, что розничное кредитование продолжит расти и в дальнейшем благодаря повышению доходов населения и сохранению потребительской уверенности

В первой половине текущего года объем кредитования населения банками продолжил рост, приток депозитов населения также ускорился. Розничное кредитование продолжит расти в течение всего года.

Об этом сообщается в четвертом квартальном отчете «Обзор банковского сектора», составленном Национальным банком.

В первом полугодии гривневые кредиты банков физическим лицам выросли на 13,4%. Розничное кредитование продолжит расти и в дальнейшем благодаря повышению доходов населения и сохранению потребительской уверенности, сообщают в НБУ.

Приток гривневых средств населения в банки вырос с 9 млрд грн в первом квартале до 16 млрд грн по втором квартале 2017 года. Активнее других депозиты привлекают государственные банки.

Процентные ставки продолжают снижаться, однако медленнее, чем раньше. Во втором квартале процент по годовым гривневым вкладам населения сократился на 0,8 п.п. до 15,6% годовых. Ставки по долларовым депозитам снизились до 4% годовых.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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