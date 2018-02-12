Банки отчитаются перед НБУ о принятых мерах защиты от хакеров

На совещании в НБУ банки расскажут, как борются с рисками киберугроз

Украинским банкам придется отчитаться о внедрении повышенных мер безопасности и реализации мер, направленных против хакеров. Так, 22 февраля в киевском территориальном управлении Национального банка состоится рабочее совещание департамента безопасности НБУ вместе с финансистами. Его тема — «Внедрение требований Положения об организации мер по обеспечению информационной безопасности в банковской системе».

Об этом сообщается в телеграмме регулятора №56-0007/7977.

НБУ



Хакеры неоднократно за последние годы атаковали украинские банки. Особенно они активизировались с середины 2017 года, когда стали активно запускать вирусы, которые не только парализовали работу ряда банковских структур, но и взламывали счета клиентов и похищали с них денежные средства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google Chrome будет отмечать HTTP-сайты как «небезопасные». Отсутствие HTTPS упрощает кражу персональных данных и заражение устройства вредоносными программами.

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По материалам ubr.ua