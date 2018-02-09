Экс-сотрудник финкомпании пытался продать в интернете базу данных клиентов

Киберполиция обнаружила и задержала «продавца» ценной информации

В Киеве киберполиция разоблачила злоумышленника в сбыте базы данных финансовой компании. Он пытался продать около 100 Гб данных с клиентской базы, за что просил $4 тыс.

Мужчина ранее работал в финансовой компании, которая предоставляла гражданам кредитные услуги. Во время пребывания в должности он вмешался в базу данных и, использовав уязвимость, получил доступ к списку клиентов фирмы.

В дальнейшем злоумышленник разместил в сети Интернет объявление о продаже этой базы данных. На этапе реализации сделки по продаже информации работники киберполиции разоблачили злоумышленника. На месте у него был изъят компьютер, на котором находилась клиентская база данных финансовой компании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в сети распространилась информация о том, что якобы база данных клиентов компании “Нова Пошта” выставлена на продажу в интернете неизвестным лицом. Компания даже сделала официальное заявление по этому поводу на своей странице в Facebook.

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По материалам ubr.ua