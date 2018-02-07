Нова Пошта прокомментировала информацию об утечке данных

В компании заявили, что обеспечивают надежную защиту данных пользователей

Вчера в сети распространилась информация о том, что якобы база данных клиентов компании “Нова Пошта” выставлена на продажу в интернете неизвестным лицом. Сегодня компания сделала официальное заявление по этому поводу на своей странице в Facebook.

Нова Пошта



Кроме того, представители компании связались с автором публикации. Он готов сотрудничать и помочь выяснить обстоятельства, о которых он написал. Также почтовый оператор обратился в Департамент киберполиции, чтоб продолжить расследование с содействием со стороны правоохранителей.

Нова Пошта



В компании пообещали уделять особое внимание мониторингу рисков и информационной безопасности и поблагодарили IT-сообщество за неравнодушие.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нову Пошту обвинили в утечке конфиденциальной информации пользователей. Сообщается, что базы данных клиентов компании «Нова Пошта» выставлены на продажу.

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