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Нова Пошта прокомментировала информацию об утечке данных

07.02.2018 21:03

В компании заявили, что обеспечивают надежную защиту данных пользователей

Нова Пошта прокомментировала информацию об утечке данных. Фото: kyivpost.com

Вчера в сети распространилась информация о том, что якобы база данных клиентов компании “Нова Пошта” выставлена на продажу в интернете неизвестным лицом. Сегодня компания сделала официальное заявление по этому поводу на своей странице в Facebook.

Наша позиция такова: любая попытка незаконно завладеть данными наших клиентов получит жесткую реакцию с нашей стороны. Мы начали собственное расследование с того, что сами проанализировали информацию. Наш вывод: файл с данными физлиц в посте ФБ-пользователя не содержит никаких признаков того, что это база именно клиентов «Нова Пошта». Это дает основания говорить о том, что файл может принадлежать любой другой украинской компании
Нова Пошта

Кроме того, представители компании связались с автором публикации. Он готов сотрудничать и помочь выяснить обстоятельства, о которых он написал. Также почтовый оператор обратился в Департамент киберполиции, чтоб продолжить расследование с содействием со стороны правоохранителей.

В то же время, мы благодарны автору поста, Егору Папишеву, за то, что привлек внимание к проблеме, от которой в Украине мало кто полностью застрахован. Его публикация совпала по времени с введением компанией «Нова Пошта» новой стратегической IT-программы. Мы также привлекаем лучших экспертов отрасли и уже готовимся запустить еще более мощные системы защиты данных
Нова Пошта

В компании пообещали уделять особое внимание мониторингу рисков и информационной безопасности и поблагодарили IT-сообщество за неравнодушие.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нову Пошту обвинили в утечке конфиденциальной информации пользователей. Сообщается, что базы данных клиентов компании «Нова Пошта» выставлены на продажу.

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Рубрики: Новая почтаНовостиУкраина
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