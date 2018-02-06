Нову Пошту обвинили в утечке конфиденциальной информации пользователей

Сообщается, что базы данных клиентов компании «Нова Пошта» выставлены на продажу

Базы данных клиентов компании «Нова Пошта» выставлены на продажу неустановленными лицами. Об этом сообщил консультант по кибербезопасности Егор Папишев на своей странице в Facebook.

По его словам, таких баз пока две: на 500 тыс и на 18 млн пользователей. Одна содержит информацию с персональными данными, в том числе ФИО, телефон, город, серию и номер паспорта и e-mail. Вторая менее информативна — только ФИО и телефон.

Папишев связался с продавцом, который сразу озвучил цены в гривнах, а также предоставил произвольную часть базы.

Егор Папишев

консультант по кибербезопасности

Однако пресс-секретарь компании «Нова Пошта» в комментариях сообщила, что информация была проанализирована и отметила, что «база не является релевантной».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нова Пошта за год доставила рекордное количество отправлений. Почтовый оператор поделился достижениями за 2017 год и дальнейшими планами.

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По материалам mind.ua