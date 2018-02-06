close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Нову Пошту обвинили в утечке конфиденциальной информации пользователей

06.02.2018 17:40

Сообщается, что базы данных клиентов компании «Нова Пошта» выставлены на продажу

Нову Пошту обвинили в утечке конфиденциальной информации пользователей. Фото: canal3.md

Базы данных клиентов компании «Нова Пошта» выставлены на продажу неустановленными лицами. Об этом сообщил консультант по кибербезопасности Егор Папишев на своей странице в Facebook.

По его словам, таких баз пока две: на 500 тыс и на 18 млн пользователей. Одна содержит информацию с персональными данными, в том числе ФИО, телефон, город, серию и номер паспорта и e-mail. Вторая менее информативна — только ФИО и телефон.

Папишев связался с продавцом, который сразу озвучил цены в гривнах, а также предоставил произвольную часть базы.

Во-первых, предоставлен произвольный кусок базы. Во-вторых, я попросил прислать мне значение записей из базы, дав ему несколько номеров телефонов для идентификации. Номера принадлежали совершенно разным людям из разных городов и никак не были связаны друг с другом. Ответ пришел менее чем через пять минут, и содержал абсолютно точные и свежие данные о клиентах (включая измененную фамилию в связи с недавним замужеством одного из них). Для дополнительной проверки я задал еще несколько телефонных номеров, которые априори не могли быть использованы в сервисе «Нова Пошта» (это корпоративные номера) и верно - их в этой базе не оказалось
Егор Папишев
консультант по кибербезопасности

 

Однако пресс-секретарь компании «Нова Пошта» в комментариях сообщила, что информация была проанализирована и отметила, что «база не является релевантной».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нова Пошта за год доставила рекордное количество отправлений. Почтовый оператор поделился достижениями за 2017 год и дальнейшими планами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мобильное приложение и платежи картой: Укрпошта поделилась планами на 2018 год

По материалам mind.ua

Рубрики: БезопасностьНовая почтаНовостиУкраина
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме