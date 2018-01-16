Нова Пошта за год доставила рекордное количество отправлений

Почтовый оператор поделился достижениями за 2017 год и дальнейшими планами

Группа компаний «Нова Пошта» в 2017 году доставила рекордные 145,8 млн отправлений – почти на 30% больше, чем годом ранее. Из них почти 5 млн пришлось на международные отправления. В 2016 году таких посылок было лишь около 1 млн.

Почтовый оператор в 2017 году открыл отделение нового типа в Киеве и первое отделение в Италии, а также подписал соглашение об эксклюзивном партнерстве с европейским лидером экспресс-доставки DPD Group.

«Нова Пошта» расширила и digital-возможности. Ее клиенты уже могут вносить изменения в данные экспресс-накладных через онлайн-каналы и получать оплату за отправленный товар на банковскую карту.

В этом году группа компаний планирует совершенствовать качество сервиса и развивать сеть отделений и терминалов. В частности, планируется построить собственные объекты в нескольких областных центрах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что известный производитель электроники запустил интернет-магазин в Украине. В Украине заработал новый сайт компании с интернет-магазином.

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