Укрпошта должна привести в Украину PayPal — Омелян

Это сделало бы финансовые услуги доступными для большего количества людей

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призывает ПАО «Укрпошта» воспользоваться новыми возможностями по расширению финансовых услуг, предоставленными Национальным банком — в частности, начать работу с международными платежными системами.

В свою очередь, и. о. гендиректора «Укрпошты» Игорь Смелянский в Facebook министра отметил, что данное решение Нацбанка — первый шаг к глобальному решению вопросов развития финуслуг компании и пример того, как можно работать с финансовым регулятором, даже имея кардинально разные точки зрения по ряду других моментов.

Как сообщалось, НБУ разрешил национальным операторам почтовой связи (таким статусом сегодня обладает только государственная «Укрпошта») предоставлять финансовую услугу по переводу средств и участвовать во внутригосударственных и международных платежных системах при условии получения лицензии НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпошта предложила украинским экспортерам новый способ приема платежей. Укрпошта оптимизирует услугу наложенного платежа в рамках партнерства с одной из стран.

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По материалам ubr.ua