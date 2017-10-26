Банковский сектор Украины уже в этом году станет безубыточным — Moody’s

Банковская система «вышла из минуса в ноль»

Международное рейтинговое агентство Moody’s считает, что банковская система Украины практически вышла из состояния неплатежеспособности. Об этом сообщил директор банковской группы Moody’s Investors Service Ярослав Совгира.

Moody’s ожидает, что уровень проблемных кредитов в Украине (за вычетом Приватбанка) снизится до 50% до конца 2018 года.

По его мнению, банковский сектор вернется уже в этом году к безубыточности за счет снижения отчислений в резервы.

Совгира отметил, что уровень капитализации банковской системы останется стабильным в 2017-2018 годах. Главными вызовами для Украины в агентстве считают реформу государственных банков и реструктуризацию проблемных кредитов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что каждый третий покупатель в Украине берет технику в кредит. Отказ в кредите получает лишь каждый пятый покупатель.

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По материалам minfin.com.ua