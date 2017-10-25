Крупный украинский банк запустил новый сервис для покупки ж/д билетов

Новый сервис позволит клиентам банка быстро «перехватывать» билеты

ПриватБанк запустил новый сервис для покупателей железнодорожных билетов — «Автовыкуп». Если в момент предварительной покупки нужных билетов на поезд в продаже не оказалось, банк по просьбе клиента выкупит первые же освободившиеся от брони билеты.

Об этом сообщается на сайте финучреждения.

В Украине через ПриватБанк покупается каждый 8-й железнодорожный билет. По статистике, с начала 2017 доля приобретенных через сервисы ПриватБанка билетов от всех проданных билетов «Укрзализныци» составляла 12%.

Напомним, электронный билет на любые железнодорожные направления по Украине можно купить в Приват24, на специальном сайте bilet.pb.ua, в отделениях ПриватБанка и через терминалы самообслуживания.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупнейший банк страны изменил дизайн сайта. Финучреждение запускает бета-тестирование обновленного сайта.

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