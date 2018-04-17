Barclays Bank открыл FinTech-подразделение

Крупнейший банк Британии открыл новое венчурное подразделение

Barclays Bank запустил новое венчурное подразделение Barclays UK Ventures (BUKV) для инвестиций и сотрудничества с техническими компаниями. Это решение было принято с целью найти новые возможности для развития банка и внедрения инноваций.

Подразделение BUKV возглавит Бен Девей, бывший руководитель стратегического направления Barclays Bank.

В банке пока не уточняют, сколько финансов предназначено для инвестиций BUKV. Однако Barclays будет стремиться наладить сотрудничество с другими крупными финтех-компаниями, такими как Santander, Credit Suisse, чтобы заключать коммерческие соглашения и в перспективе открывать собственные стартапы.

Бен Девей утверждает, что управление BUKV заключается в поиске нового потока доходов для банка в течение следующих пяти-семи лет. Новое подразделение будет работать независимо от традиционных бизнес-направлений. Оно должно стать платформой для создания новых, прорывных предложений для клиентов.

Бен Девей

руководитель BUKV

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам finextra.com.