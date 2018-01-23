Без очередей не вышло: желающих посетить Amazon Go оказалось слишком много
23.01.2018 12:38
Обещавший отсутствие очередей магазин Amazon Go столкнулся с ними в первый же день работы
Без очередей не вышло: желающих посетить Amazon Go оказалось слишком много. Фото: Twitter @typesfast
Утром 22 января в Сиэтле открылся первый автоматизированный супермаркет Amazon Go без касс и продавцов. Войти в магазин можно с помощью смартфона, а система контроля на основе технологии машинного обучения сама распознает взятые посетителем товары и вносит их в виртуальную корзину. При выходе из магазина со счета покупателя списывается сумма покупки.
В Amazon утверждали, что технологии позволят сделать покупки проще и сократить время похода в магазин благодаря отсутствию очередей на кассах. Вывеска перед входом в магазин гласит: «Никаких очередей. Никаких касс. Серьезно».
Однако за несколько часов до официального открытия супермаркета перед ним организовалась очередь из желающих посмотреть на магазин без касс и продавцов. После открытия ситуация не изменилась.
К вечеру ситуация не изменилась — на улице продолжала выстраиваться очередь из желающих посетить Amazon Go. В самом магазине при этом никаких задержек не было.
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«Длинная очередь перед супермаркетом Amazon Go в центре Сиэтла, который рекламировался как магазин без очередей внутри магазина. Сегодня большая толпа может это изменить» — Twitter @PatranyaKIRO7
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«Я в Сиэтле, и сейчас здесь образовалась очередь в магазин, суть которого заключается в том, что вам не нужно стоять в очереди» — Twitter @typesfast
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«Кажется, что некоторые люди очень хотят проверить Amazon Go сегодня. Очередь уходит за угол!» — Twitter @jayquu
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«Кажется, что некоторые люди очень хотят проверить Amazon Go сегодня. Очередь уходит за угол!» — Twitter @jayquu
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«Очередь в Amazon Go» — Twitter @exportmogul
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«Идите в Amazon Go, где вы можете встать в очередь, чтобы вам не пришлось стоять в очереди» — Twitter @ziyatong. Фото: CNET
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«Очередь перед Amazon Go в Сиэтле в ожидании возможности проверить первый подобный магазин. Никаких касс. Просто возьмите то, что вам нужно, и уходите» — Twitter @PatrickQuinnTV
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«Вечером на улице продолжает стоять очередь, образовавшаяся в день открытия Amazon Go. Магазин закрывается в девять вечера» — Twitter @MeganMurnane
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«Все еще огромная очередь желающих попасть в Amazon Go» — Twitter @ckindel
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«Как иронично. Люди стоят в очереди в Amazon Go, чтобы им не пришлось иметь дело с кассиром» — Twitter @oybay
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, как выглядит Amazon Go изнутри. Каждый квадратный сантиметр площади магазина находится под надзором камер, причем с нескольких углов.
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По материалам vc.ru