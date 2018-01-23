Без очередей не вышло: желающих посетить Amazon Go оказалось слишком много

Обещавший отсутствие очередей магазин Amazon Go столкнулся с ними в первый же день работы

Утром 22 января в Сиэтле открылся первый автоматизированный супермаркет Amazon Go без касс и продавцов. Войти в магазин можно с помощью смартфона, а система контроля на основе технологии машинного обучения сама распознает взятые посетителем товары и вносит их в виртуальную корзину. При выходе из магазина со счета покупателя списывается сумма покупки.

В Amazon утверждали, что технологии позволят сделать покупки проще и сократить время похода в магазин благодаря отсутствию очередей на кассах. Вывеска перед входом в магазин гласит: «Никаких очередей. Никаких касс. Серьезно».

Однако за несколько часов до официального открытия супермаркета перед ним организовалась очередь из желающих посмотреть на магазин без касс и продавцов. После открытия ситуация не изменилась.

К вечеру ситуация не изменилась — на улице продолжала выстраиваться очередь из желающих посетить Amazon Go. В самом магазине при этом никаких задержек не было.







СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, как выглядит Amazon Go изнутри. Каждый квадратный сантиметр площади магазина находится под надзором камер, причем с нескольких углов.

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По материалам vc.ru