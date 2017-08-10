Безналичная оплата парковки в Киеве: как это работает

С сегодняшнего дня в столице заплатить за парковку можно будет только безналично

Напомним, в начале месяца мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 10 августа город полностью переходит на безналичную оплату парковки.

Предлагается 4 способа ее осуществления: купить в киоске специальный платежный купон, оплатить через паркомат, через мобильное приложение или с помощью скретч-карты по СМС.

Самым простым и удобным способом считается оплата через официальное мобильное приложение «Киевтранспарксервис». Оно доступно как на IOS, так и на Android. В приложении достаточно просто привязать свою банковскую карточку к программе, и затем с нее осуществлять оплату парковки.

Более сложным способом является скретч-карта. Она пригодится тем, у кого нет смартфона. Карту можно купить в газетном киоске. Затем ее нужно пополнить с помощью СМС. Текстовые сообщения также нужно отправить вначале и при завершении парковки.

По выходным парковка стала бесплатной, а по будням тариф зависит от зоны парковки:

1 зона с 8:00 до 22:00 — 10 грн/час;

2 зона с 8:00 до 22:00 — 7 грн/час;

3 зона с 8:00 до 22:00 — 5 грн/час.

Адреса парковочных площадок можно посмотреть на карте.

При этом полномочия штрафовать или эвакуировать автомобиль за неуплату парковки инспектора получат только после принятия Верховной Радой закона об упорядочении парковки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что до конца лета в Киеве появятся десятки Bitcoin-банкоматов. С их помощью на улицах столицы можно будет покупать биткоины за гривны.

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По материалам ubr.ua