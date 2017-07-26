Изначально Convoy позиционировал себя, как «Uber для грузоперевозок» и уже привлек $80 млн инвестиций

Самый богатый человек в мире Билл Гейтс инвестировал в компанию-конкурента Uber Technologies Inc. – стартап из Сиэтла Convoy Inc. В результате последнего раунда инвестирования стартап привлек инвестиций на сумму $62 млн.

Стартап Convoy Inc. был основан два года назад и занимается разработкой программного обеспечения, похожего на то, которым пользуются сервисы вызова такси. Приложение Convoy показывает на карте ближайших водителей грузовиков, готовых к выполнению заказов.

Изначально Convoy позиционировал себя, как «Uber для грузоперевозок» и уже привлек $80 млн инвестиций с 2015 года. Однако в этом году Uber запустил собственную версию сервиса для грузоперевозок — Uber Freight, который обеспечивает выполнение заказов на дальние расстояния.

Есть и другие похожие сервисы, например Trucker Path, однако пока все карты в руках Uber, в основном за счет обильного финансирования — он сумел привлечь более $15 млрд инвестиций с момента запуска.

CEO Convoy Дэн Льюис заявил, что рассчитывает на успех сервиса грузоперевозок, учитывая, что сейчас Uber отвлечен другими проблемами и уходом CEO Трэвиса Каланика.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о ключевых проблемах сервиса Uber в Украине и мире. Именно за этот год разгорелась череда скандалов, связанных с Uber, на международном уровне. Не стала исключением и Украина.

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По материалам bloomberg.com