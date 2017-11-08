Биометрические платежные карты — это будущее банковской индустрии

Поставки платежных карт со встроенным сенсором для считывания отпечатков пальцев достигнут 160 млн единиц в течение следующих пяти лет

Согласно данным ABI Research, к 2022 году поставки платежных карт со встроенным сканером отпечатка пальца достигнут 160 млн единиц, а совокупный среднегодовой темп роста количества биометрических карт составит 400%. В 2018 году количество таких карт стремительно вырастет на Среднем Востоке, в Африке и Северной Америке. Популяризация карт в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона ожидается на несколько лет позже. Лидером рынка биометрических платежных карт будет Mastercard. Среди других компаний, занимающихся выпуском таких карт, FPC, Gemalto, IDEMIA, Next Biometrics и Zwipe.

Банковская индустрия стремится к более массовому внедрению биометрических технологий и в значительной степени рассчитывает на более широкое применение технологии распознавания отпечатков пальцев в потребительском сегменте. Ожидается, что количество устройств платежной инфраструктуры, оснащенных датчиками распознавания отпечатков пальцев, будет расти умеренно, но стабильно. К 2022 году количество поставок таких устройств достигнет 1,7 млрд единиц.

Решение компании Apple сделать ставку на технологию распознавания лиц вместо распознавания отпечатков пальцев для iPhoneX застало врасплох других поставщиков, заставив их пересмотреть свои стратегии для будущих поставок биометрических сенсоров для смартфонов и планшетов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard отказывается от подписи на чеках. Этот шаг направлен на упрощение транзакций, а также связан с повсеместным распространением чипованных карт и экспериментами с биометрическими кредитками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шопинг в дополненной реальности: Mastercard разработал новый сервис

По материалам prnewswire.com