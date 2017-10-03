Bitcoin-бизнес в США обяжут получать статус банков

В некоторых штатах уже разработаны собственные программы лицензирования криптобизнеса

С конца сентября 2017 года правительство США намерено начать интеграцию криптовалютных компаний, бирж и торговых платформ в банковский сектор страны. Согласно плану, игроки криптовалютного рынка будут регулироваться Службой финансового контролера Министерства финансов США.

На мероприятии, организованном Федеральным резервным банком Филадельфии, действующий финансовый контролер Кит Норейка заявил, что они активно изучают эффективные методы реализации национальной программы лицензирования Bitcoin-бизнеса.

Несколько штатов США уже разрешили деятельность операторов цифровой валюты. Так, в Нью-Йорке представили лицензионную инициативу для Bitcoin-бизнеса штата под названием BitLicense. Однако несколько стартапов, бирж, предприятий и торговых платформ отрасли выразили свою озабоченность по поводу BitLicense из-за высоких затрат и непрактичности реализации этих правил.

Ожидается, что государственное принятие криптовалютных бирж, как и введение общенациональной программы лицензирования торговых платформ, вызовет увеличение спроса со стороны институциональных и розничных торговцев в США.

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Ранее сообщалось о том, что несколько биткоин-бирж уже получили лицензии на ведение деятельности в Японии. Японское правительство настроено поощрять развитие крипторынка в стране, а не предотвращать его рост.

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По материалам cointelegraph.com