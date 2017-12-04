Bitcoin назвали третьим по величине финансовым пузырем в мировой истории

Аналитики составили рейтинг 10 наиболее крупных финансовых пузырей в мировой истории

Компания по исследованию рынков Birinyi Associates сопоставила масштабы биткоиномании с известными случаями финансовых пузырей за всю историю. Оказалось, что популярная сегодня криптовалюта уже обошла по своим размерам Nasdaq и Qualcomm.

Аналитики Birinyi Associate составили график 10 наиболее крупных финансовых пузырей в мировой истории.

По словам экспертов, нефть, Dow Jones, Nasdaq, серебро и японский финансовый пузырь уже уступают биткоину.

Примечательно, что эксперты не стали учитывать пузырь, сформировавший во время тюльпанной лихорадки в Голландии из-за отсутствия точных сведений, поэтому сопоставить бум криптовалюты со скупкой луковиц тюльпанов не удалось.

Глава Birinyi Associates Ласло Бириний предполагает, что Bitcoin находится в состоянии пузыря, поэтому основатель компании не рекомендует инвестировать в криптовалюту.

О невероятных масштабах биткойн-пузыря писал и Bloomberg. По подсчетам аналитиков, Bitcoin уже в четыре раза обошел по стоимости акции доткомов на их пиковом показателе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что киевсовет выступил за легализацию и развитие криптовалют в Украине. В столичном горсовете считают, что это может заменить потребность в кредитовании и внешних инвестициях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ничего нового: финрегуляторы сделали совместное заявление о статусе криптовалют в Украине

По материалам hightech.fm