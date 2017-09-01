Bitcoin по $4800: криптовалюта достигла нового исторического максимума

Сегодня биткоин достиг новой рекордной отметки

По данным Coindesk, ведущая криптовалюта сегодня установила новый ценовой рекорд — $4816.

Примечательно, что прошлый рекорд в $4700 был установлен всего два дня назад — 30 августа.

В частности, самый высокий курс в паре BTC/USD наблюдается на криптовалютных биржах CEX.IO, OkCoin Intl, LakeBTC, Gemini, BitMEX, Kraken и Bitstamp.

Ожидается, что дальнейший рост цены биткоина подтолкнет к знаковой отметке в $80 млрд и его рыночную капитализацию. На момент публикации она составила $79,53 млрд.

Напомним, 1 января 2017 года цена биткоина составляла примерно $1000. Таким образом, с начала года ведущая криптовалюта подорожала более чем на 350%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Cовет финстабильности урегулирует статус криптовалюты в Украине. Вчера состоялось заседание, в ходе которого «пообещали урегулировать статус Биткоина».

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