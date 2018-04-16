Биткоин-кошелек в ладони: житель Нидерландов вживил себе в руку чип

У него уже есть чипы, имплантированные в 2014 году, однако для чего они предназначены, не сообщается

Менеджер по маркетингу компании-производителя биткоин-банкоматов Мартин Висмейер вживил себе в руку чип NFC, на котором хранятся его биткоины.

Мужчина решил использовать современные технологии для безопасного хранения криптовалюты: пароль доступа хранится на самом чипе, который достаточно сложно взломать. Кроме того, такой способ оплаты крайне удобен — совершать покупки можно взмахом руки.

Висмейер говорит, что хотел бы иметь такой чип еще в 2010 году, когда начал покупать биткоин.

Мартин Висмейер



Чип размером с зерно риса вживлен между большим и указательным пальцами руки. Как рассказал Висмейер, процесс занял несколько секунд и был не более болезненным, чем введение капельницы. Процесс заживления занимает максимум две недели, но пользоваться чипом можно уже через три дня.

Висмейер не сообщил, сколько биткоинов хранится на чипе в его руке, но отметил, что из соображений собственной безопасности держит там «небольшую сумму достаточную для покупки пива или кофе».

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам forklog.com