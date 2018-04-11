В Украине продали Telegram-канал за биткоин

Ресурс о путешествиях продавали через соцсети

Руководитель онлайн-издания о криптоиндустрии и блокчейне Bitside Артур Оруджалиев продал свой Telegram-канал «Путешествуй дешево», который насчитывает больше 12 тыс подписчиков. Сумма, за которую приобретен канал о путешествиях, составила 1 биткоин ($7000). Какие-либо сведения о покупателях пока не разглашаются.

Причина продажи Telegram-канала — отсутствие достаточного количества времени на его развитие. Также Оруджалиев заявляет, что тема о путешествиях ему стала неинтересной.

Артур Оруджалиев разместил в Facebook и Telegram объявления о продаже канала. Так и удалось найти покупателя.

Тревел-канал «Путешествуй дешево» был создан осенью прошлого года. На нем Артур Оруджалиев делился полезной информацией о скидках на туры и перелеты, оставлял ссылки на полезные сервисы (оффлайн-карты, сайты для бронирования отелей и др.) для туристов, писал о разных иностранных городах, в которых он путешествовал.

Владелец дает позитивные прогнозы для дальнейшего развития канала. Он говорит, что этот Telegram-профиль будет приносить доход благодаря рекламе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что депутат из Одессы задекларировал Bitcoin, который купил 6 лет назад. В декларации чиновник оценивает свои крипто-активы в 3,5 млрд грн. Однако если перевести указанную сумму Bitcoin и Bitcoin Cash в гривну по курсу, действовавшему на момент подачи декларации, то крипто-состояние депутата будет около 2 млрд грн.

Читайте также: Bitcoin и Blockchain в Украине: регулирование, инвестиции и FinTech

По материалам: AIN.UA