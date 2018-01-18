Весной в столице пройдет Blockchain Summit Kyiv 2018

26 апреля 2018 года состоится Blockchain Summit Kyiv 2018, который соберет более 800 участников и 30 спикеров со всего мира

Саммит пройдет в два параллельных потока с 10:00 до 18:00 в концерт-холле «Оазис» (ул. Липковского, 1А, РК «Ультрамарин», 3-й этаж.). Детальнее на сайте: http://blockchainsummit.com.ua/

Blockchain Summit Kyiv 2018 — это грандиозное событие в мире блокчейн технологии и криптовалют. В рамках мероприятия есть возможность пообщаться с мировыми экспертами крипто-сообщества. В течении дня на двух потоках выступят более 30 ведущих специалистов со всего мира. Среди которых вы встретите инвесторов, учредителей компаний, разработчиков, майнеров, трейдеров, юристов и крипто-энтузиастов.

На двух потоках (Main stage и Financial stage) будут обсуждаться такие темы:

проведение ICO в 2018 году

юридические аспекты

использование Blockchain технологии в своем бизнесе

промышленный майнинг

тренды и будущее Blockchain, криптовалют и ICO.

Среди спикеров, которые подтвердили свое участие:

Артем Афян — Managing partner «JUSCUTUM»

Игорь Порох — Аналитик и трейдер iTuber

Андрей Великий — Управляющий партнер iguards.net

Антонио Руиз-Хименез — Managing Partner at ATW Partners

Константин Гольцев — CEO, Founder at SolidOpinion

Павел Дацюк — Head of Sales at Hotmine

Facebook event: https://www.facebook.com/events/200938757148361/

Afterparty — Ресторан Café L’étage & Bel étage, ул. Шота Руставели, 16а

Контакт организаторов: alex@growup.group

Купить билеты: http://blockchainsummit.com.ua/#Tickets

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