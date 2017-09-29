Более половины компаний США стали жертвами кибератак в 2017 году

Американские компании тратят более $50 тыс на устранение последствий кибератак

За последний год более 50% компаний в США стали жертвами кибератак. 72% этих компаний тратят более $50 тыс на борьбу с последствиями.

Такие данные опубликованы в отчете компании Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company (HSB) по результатам проведенного исследования.

Согласно данным компании, более $50 тыс уходят на расследование кибератак, восстановление или замену поврежденного программного и аппаратного обеспечения.

Согласно отчету, 38% компаний, которые стали жертвами вымогательств, тратят более $50 тыс, чтобы справиться с кибервымогательством, 10% тратят от $100 тыс до $200 тыс, а 7% — более $250 тыс.

Среди типов атак 53% руководителей компаний самым распространенным называют вредоносное ПО, а 51% указывают на вирусы. 35% респондентов заявили, что их компании стали жертвами DDoS-атак, а 29% — вирусов-вымогателей. 25% руководителей компаний заявили, что их компании стали жертвами кибер-вымогательства, а 13% указали на социальную инженерию как главного виновника инцидентов в сфере кибербезопасности в этом году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Евросоюзе планируют создать новое ведомство по кибербезопасности. Для более эффективной борьбы с хакерскими атаками и киберпреступностью Еврокомиссия предлагает создать новое ведомство ЕС по кибербезопасности, а также разработать и ввести в Европе единую систему сертификации, которая позволит гарантировать безопасность использования товаров и услуг в цифровой среде.

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По материалам pymnts.com