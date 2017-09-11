Большая утечка: хакеры украли финансовые данные 44% американцев

Кибермошенники заполучили конфиденциальные данные 143 млн жителей США

В результате недавней кибератаки хакеры получили доступ к конфиденциальным данным 143 млн американцев. Об этом сообщили в американском бюро кредитных историй Equifax.

Если учесть, что население США составляет около 320 млн человек, то потенциальными жертвами утечки данных стали 44% американцев.

Так, в результате взлома злоумышленники получили доступ к таким данным, как полные имена, номера социального страхования, даты рождения, домашние адреса, а в некоторых случаях номера водительских прав пострадавших.

Согласно расследованию Equifax, хакерская атака произошла в период с середины мая по июль 2017 года. В Equifax обнаружили утечку 29 июля, однако с тех пор неавторизированной активности в своих системах не увидели.

Злоумышленники также заполучили номера кредитных карт 209 тыс пользователей.

В рамках расследования данного инцидента Equifax выявил несанкционированный доступ к секретной личной информации некоторых жителей Великобритании и Канады. В связи с этим, Equifax будет сотрудничать с британскими и канадскими регуляторами для определения соответствующих последующих шагов. Компания не нашла доказательств того, что мошенникам удалось заполучить персональную информацию потребителей в какой-либо другой стране.

При этом, в связи с инцидентом на Equifax обрушилась огромная волна критики, так как информация об утечки умалчивалась больше месяца. За это время три топ-менеджера Equifax успели продать акции компании на общую сумму $1,8 млн. Все это время об инциденте знало ФБР и мониторило ситуацию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что за этот год киберпреступники украли миллионы долларов в Ethereum через фишинг. В этом году через фишинговые атаки киберпреступники украли цифровой валюты на сумму $225 млн. Мошенники обманывали потенциальных инвесторов токенсейлов на блокчейне Ethereum, заманивая их на фейковые-интернет адреса.

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По материалам ain.ua