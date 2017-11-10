Большинство домохозяйств США будут оснащены голосовыми помощниками

Juniper Research сделал свой прогноз о перспективах развития рынка голосовых помощников

Согласно недавнему отчету Juniper Research, такие девайсы, как Amazon Echo, Google Home или Sonoros One, будут установлены в большинстве домохозяйств США в течение следующих пяти лет.

Согласно данным отчета, к 2022 году 55% американских домохозяйств будут оснащены смарт-спикерами и голосовыми помощниками. Это означает, что более 70 млн домохозяйств будут иметь по крайней мере один такой девайс, а общее количество установленных устройств, вероятно, превысит 175 млн.

При этом, по данным Juniper Research, большинство потребителей будут использовать голосовых помощников через свои смартфоны.

Голосовые помощники распространяются и на другие платформы, включая ПК, планшеты, телевизоры, автомобили и носимые устройства. Учитывая смартфоны и смарт-спикеры, к 2022 году общее количество девайсов с голосовыми ассистентами в США достигнет 870 млн — рост на 95% с 2017 года (470 млн девайсов).

Аналитики Juniper Research в голосовых помощниках видят огромный потенциал для заработка на рекламе — около 19 млрд долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Facebook тайно разрабатывает собственного голосового помощника. Facebook занимается разработкой голосового ассистента в Building 8 – секретном подразделении компании, которое занимается дополненной реальностью и технологиями сканирования мозга.

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По материалам techcrunch.com