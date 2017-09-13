Британцы готовы отказаться от наличных — исследование

Более 55% британских потребителей надеются отказаться от покупок за наличные к 2019 году

Согласно исследованию от Paysafe, в стране наблюдается стремительный переход к cashless-экономике.

Так, треть британцев (34%) пользуются банкоматами раз в месяц или реже, а каждый шестой (среди молодежи — каждый пятый) редко носит с собой наличку. К тому же, 65% людей обычно имеют при себе меньше наличных денег, чем в 2016 году. Это свидетельствует о растущей тенденции к безналичным платежам.

Масштабное исследование, проведенное в Великобритании, США и Канаде, отображает отношение к деньгам и потребительское поведение покупателей. Выяснилось, что уверенность потребителей в надежности мобильных платежей растет. Они также начинают все охотнее переходить на новые методы оплаты — к примеру, платежи в криптовалюте.

Новыми вариантами хранения и использования денег, такими как мобильные кошельки, теперь пользуются 24% населения. Это позволяет им отказаться от физических денег. А 12% респондентов заявили, что пользуются криптовалютой для осуществления платежей.

Подтолкнули развитие cashless и бесконтактные способы оплаты: три из пяти потребителей регулярно используют NFC-технологию для оплаты, причем 69% считают ее более удобной, чем наличные деньги.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, почему 2043 — год, когда Великобритания станет безналичной. Согласно недавнему исследованию, в 2043 году Великобритания может полностью отказаться от наличных.

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По материалам thepaypers.com