Британцы оказались не готовы к мобильным банкам — исследование

Мобильные банки — это все еще услуга для гиков

Международная платежная система Mastercard провела исследование среди 11 тыс европейцев, и выяснила, готовы ли они к полностью цифровому банкингу.

К примеру, британцы чаще других наций в Европе пользуются онлайн-банкингом. Но это не значит, что они готовы отказаться от услуг традиционных банков. Только 14% опрошенных в рамках исследования Mastercard готовы ограничить свой доступ к финансовым услугам одним мобильным приложением.

В исследовании говорится, что 9 из 10 британцев пользуются банковскими услугами онлайн или с мобильного. Половина из них делает это на ежедневной основе. Этот показатель гораздо выше, чем в других европейских странах — 6 из 10 европейцев пользуются цифровым банкингом.

Тем не менее, даже такой вовлеченности британцев недостаточно, чтобы говорить о полном отказе от традиционных банков в пользу полностью мобильных финучреждений.

Только 14% респондентов из Великобритании заявили, что готовы перейти на новый формат банкинга. А 7 из 10 планируют и дальше пользоваться привычным сервисом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Тем не менее, мобильные банки становятся все популярнее. Например, аудитория немецкого цифрового финучреждения Fidor, которое также работает в Лондоне, насчитывает 100 тыс пользователей. Банк привлекает клиентов разнообразным перечнем услуг, являясь своего рода финансовым маркетплейсом.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — С картой дешевле: выбираем «пластик» для поездки в Евротур