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Британцы потратили рекордную сумму, расплачиваясь бесконтактно

01.03.2018 14:23

Бесконтактные транзакции — будущее, которое уже наступило

NFC-платеж. Фото: enzapps.com

Согласно статистике Worldpay, за прошлый год британцы совершили NFC-платежей на 1 млрд фунтов. Это на 328% больше, чем в 2016 году.

Количество бесконтактных транзакций в магазинах стремительно возросло с ростом популярности Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Почти треть потребителей теперь использует возможности оплаты смартфоном, говорят эксперты Worldpay, которые прогнозируют рост в геометрической прогрессии в течение следующего года.

Учитывая, что 59% всех мобильных транзакций проходит именно в магазинах, сектор супермаркетов стал важным двигателем распространения цифровых кошельков — покупатели, которые спешат, покупают продукты просто на ходу. Пабы, бары и рестораны составляют еще 12,5% от общей суммы бесконтактных расходов.

Джеймс Фрост, директор по маркетингу Worldpay, говорит, что популярность цифровых кошельков растет каждый день. Интересный факт — мобильные бесконтактные платежи становятся популярными и для более дорогостоящих покупок.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее уже сообщалось про NFC в смартфоне. Редакция подобрала ТОП гаджетов, которыми можно платить в магазине. Выбираете новый телефон — обратите внимание NFC. Эта опция позволит расплачиваться гаджетом в магазинах.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТКак платить смартфоном: NFC-кошельки украинских банков.

Рубрики: Мобильные платежиНовости
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